Compositor Lamont Dozier, lenda da Motown, morre aos 81 anos

Lamont Dozier, um dos integrantes do trio que compôs sucessos de artistas como The Supremes e The Isley Brothers, morreu aos 81 anos, anunciou nesta terça-feira, 9, sua família.

"Descanse na paz celestial, papai!", escreveu seu filho no Instagram. Ele não deu detalhes sobre a causa da morte deste artista nascido em Detroit em 16 de junho de 1941, que fez sucesso ao se unir com os irmãos compositores Brian e Eddie Holland.

Juntos se tornaram a lenda da gravadora Motown, criando sucessos como Where Did Our Love Go e Stop! In The Name of Love das Supremes, junto com I Can't Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch) do Four Tops.

Durante anos, Holland-Dozier-Holland compuseram dezenas de canções que se transformaram em hits.

"Era como se jogássemos na loteria e ganhássemos o tempo todo", escreveu Dozier em 2019 em sua autobiografia How Sweet It Is.

O compositor deixou o trio em 1973 para se concentrar em sua carreira solo e chegou a trabalhar com Phil Collins no sucesso Two Hearts e no filme Buster, de 1988.

A música ganhou um Globo de Ouro e um Grammy.

O trio Holland-Dozier-Holland entrou para o Hall da Fama do Rock em 1990, após ter conseguido um posto no prestigioso Hall da Fama dos Compositores dois anos antes.