Compositor francês Michel Legrand, vencedor de 3 Oscars, morre aos 86 anos

PARIS - O compositor francês Michel Legrand, criador dos clássicos de Os Guarda-Chuvas do Amor (1964) e Duas Garotas Românticas (1967), morreu na noite de sexta-feira, aos 86 anos, informaram neste sábado, 26, veículos de imprensa franceses.

Ao longo de sua carreira de mais de 50 anos, Legrand recebeu vários prêmios, entre eles três Oscars.

Cantor e pianista, Legrand, nascido em Paris em 24 de fevereiro de 1932, trabalhou para grandes nomes do cinema internacional, como Orson Welles e Jean-Luc Godard.

A canção The Windmills Of Your Mind, que fez parte da trilha sonora de Crown, o Magnífico, rendeu ao artista sua primeira estatueta de Hollywood, em 1969. As outras duas foram pela trilha sonora de Houve uma Vez um Verão, de Robert Mulligan (1971), e por Yentl (1984), de Barbra Streisand. Legrand também foi indicado 27 vezes ao Grammy, sendo premiado em cinco ocasiões.

Virtuoso do jazz, sua vocação veio desde a infância, com um pai compositor e um tio diretor de orquestra. Aos dez anos, entrou no Conservatório de Paris, e desde então não abandonou a música.

O artista chegou a dizer que se sentia orgulhoso por suas canções terem se tornado temas padrão e não meros sucessos comerciais, que, para ele, desaparecem em seis meses, e enquanto o outro exemplo permanece "durante décadas".

Pai de três filhos, Legrand era casado desde 2014 com a atriz Macha Méril.