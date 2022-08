Compositor Fernando Magarça é morto a tiros no Rio

RIO - O compositor Fernando Alberto da Silva, de 53, conhecido como Fernando Magarça, foi morto na tarde dessa quarta-feira, 3, próximo ao carro que dirigia em Guaratiba, na zona oeste do Rio. Magarça era conhecido no meio musical e participou de apresentações com Alcione, Zeca Pagodinho, Dudu Nobre e Xande de Pilares, entre outros.

Leia Também Por que Charlie Brown Jr e artistas que já morreram continuam em listas de mais ouvidos

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios, sendo que uma das hipóteses investigadas é uma briga de trânsito. “A perícia foi feita no local e os agentes realizam diligências para esclarecer a autoria e a dinâmica do crime. A investigação está em andamento”, informou a Polícia Civil.

O corpo de Fernando Magarça foi encontrado por policiais militares depois que eles foram “acionados para atender ocorrência de disparos de arma de fogo”. Segundo a PM, quando eles chegaram ao local encontraram o compositor já morto. Até o momento, ninguém foi preso.

Ouça músicas de Fernando Magarça