'Come Together' é a canção dos Beatles mais executada no Brasil

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direito Autoral no Brasil, o Ecad, fez um levantamento curioso sobre a obra dos Beatles. Eles usaram a data dos 50 anos desde que o grupo se dissolveu oficialmente, em 10 de abril de 1970, quando Paul McCartney lançou seu primeiro álbum solo, confirmando que deixava o grupo, e aferiram dados curiosos. Como o Ecad é quem recebe e distribui das gravações e execuções das músicas, ele tem base para filtrar esses dados.

A música mais tocada dos Beatles no Brasil nos últimos cinco anos é Come Together, entre 2015 e 2019, nos principais segmentos de execução pública, como rádios, TVs, cinema, música ao vivo, shows, casas de festas, sonorização ambiental, serviços digitais e carnaval. Ela é seguida por A Hard Day's Night, Hey Jude, Day Tripper e Let It Be.

Os shows corresponderam a mais de 40% dos rendimentos da banda nos últimos cinco anos. O Ecad informa que “é importante ressaltar que os autores ou seus herdeiros continuam a receber os direitos autorais pela execução pública de suas músicas. Esse pagamento é assegurado por 70 anos após a morte do autor (ou do último autor, em caso de parcerias), conforme determina a lei do direito autoral (9.610/98).”

O banco de dados do Ecad registra que os Beatles tiveram, até agora, 7.778 gravações com versões de suas músicas. As cinco músicas mais regravadas, em ordem, foram Yesterday, Hey Jude, Eleanor Rigby, Lei It Be e Something. Ranking das músicas mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública de música são as seguintes:

1. Come Together

2. A Hard Day's Night

3. Hey Jude

4. Day Tripper

5. Let It Be

6. Yesterday

7. Can't Buy Me Love

8. All You Need Is Love

9. Blackbird

10. Eleanor Rigby

11. All My Loving

12. Help

13. Love Me Do

14. And I Love Her

15. Ticket To Ride

16. I Want To Hold Your Hand

17. Lucy In The Sky With Diamonds

18. Ob-La-Di Ob-La-Da

19. Don't Let Me Down

20. We Can Work It Out

21. Helter Skelter

22. Lady Madonna

23. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

24. Golden Slumbers

25. Back In The Ussr

26. Got To Get You Into My Life

27. I've Got A Feeling

28. She Loves You

29. Being For The Benefit Of Mr Kite

30. With A Little Help From My Friends