Com vagas limitadas, Festival de Inverno Campos do Jordão começa neste sábado

A programação da 51ª edição do Festival de Inverno Campos do Jordão abre portas neste sábado, 3. Por conta das medidas sanitárias, a organização limitou os assentos a 269 lugares por concerto. Três espetáculos já estão esgotados: os concertos sinfônicos a serem realizados no Auditório Cláudio Santoro no sábado e no domingo, e o evento Jazz Sinfônica, previsto para o domingo na Sala São Paulo. O evento também contará com transmissão online, divulgada no canal do evento no YouTube.

O público que deseja assistir as atrações in loco pode adquirir gratuitamente os ingressos no site do evento. Entre os destaques deste ano estão a homenagem ao centenário do compositor argentino Astor Piazzolla e a celebração dos 250 anos de Beethoven. Serão 43 concertos - 39 deles no Auditório Cláudio Santoro. A atração segue até o dia 1° de agosto e, apesar das apresentações serem transmitidas virtualmente, alguns espaços também aceitarão público presencial.

Ao contrário do que vinha acontecendo, a maior parte da programação musical ocorrerá em Campos do Jordão (veja detalhes a seguir). A exceção é a Orquestra Jazz Sinfônica, marcada para a Sala São Paulo. Os horários e locais completos estão no site do evento.

Ao longo do evento serão realizadas 20 master classes on-line com artistas internacionais, de orquestras como as filarmônicas de Viena, Berlim, Nova York e Los Angeles e da Orquestra Nacional da França. As aulas serão transmitidas abertamente pelo canal do evento no YouTube.

Confira os horários para este fim de semana

Programação em Campos do Jordão

Sábado, 3

20h - AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo - Osesp

Thierry Fischer regente

Sergei RACHMANINOV [1873-1943]

Sinfonia nº 2 em Mi Menor, Op. 27 [1906-07]

Domingo, 4

11h - AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

Marcelo Bratke piano

IMPROVISAÇÃO

Raga

ANÔNIMO

Sakura

Orlando GIBBONS [1583-1625]

Giga

Johann Sebastian BACH [1685-1750]

Partita nº 1 em Si Bemol Maior, BWV 825 [1726]

Wolfgang Amadeus MOZART [1756-1791]

Fantasia nº 3 em Ré Menor, KV 397 [1782]

Frédéric CHOPIN [1810-1849]

Mazurka em Lá Menor, Op.17 nº 4 [1832-33]

Claude DEBUSSY [1862-1918]

Suite Bergamasque: Clair de Lune [1905]

George GERSHWIN [1898-1937]

Três Prelúdios [1926]

Heitor VILLA-LOBOS [1887-1959]

A Prole do Bebê nº 1 - Os Bonecos [1918]

16h30 - AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

Orquestra Jovem do Estado de São Paulo

Cláudio Cruz regente

Olga Kopylova piano

Sergei PROKOFIEV [1891-1953]

Concerto para Piano nº 3 em Dó Maior, Op. 26

Ludwig van BEETHOVEN [1770-1827]

Sinfonia nº2 em Ré Maior, Op.36

Programação (São Paulo)

Sábado, 3

Não há programação em São Paulo

Domingo, 4

20h - SALA SÃO PAULO

Jazz Sinfônica

Ruriá Duprat regente

Leroy ANDERSON [1908-1975]

A Máquina de Escrever [Arranjo de Tiago Costa]

Max FREEDMAN [1893-1962] / James MYERS [1919-2001]

Rock around the Clock [Arranjo de Jether Garotti]

Edson MENEZES / Alberto PAZ

Deixa isso pra lá [Arranjo de Douglas Fonseca]

Jazz Sinfônica

Roberta Sá

Fabio Prado regente

Janet DE ALMEIDA [1919-1945]

Eu sambo mesmo [Arranjo de Bruno Santos]

Rodrigo MARANHÃO [1970]

Samba de Um Minuto [Arranjo de Bruno Santos]

Jorge BEN JOR [1942] / Gilberto GIL [1942]

Ela diz que me ama [Arranjo de Cintia Zanco]

Moreno VELOSO [1972] & Quito RIBEIRO [1971]

Mais alguém [Arranjo de Fabio Prado]

Roberto CARLOS [1941] / Erasmo CARLOS [1941]

Gente aberta [Arranjo de Fernando Corrêa]

Coqueiro verde [Arranjo de Yuri Prado]

Chico BUARQUE [1944]

Essa moça tá diferente [Arranjo de Marcelo Ghelfi]

Gilberto GIL [1942]

O Lenço e o Lençol [Arranjo de Rodrigo Morte]

Tom JOBIM [1927-1994] / Vinicius DE MORAES [1913-80]

Brigas nunca mais [Arranjo de Jether Garotti]

João DONATO [1934] / João MELLO [1921-2010]

Sambou, sambou [Arranjo de Fernando Corrêa]