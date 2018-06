Com um dos melhores discos de 2017, Rincon Sapiência é o convidado do 'Estadão + Música'

Destaque da música nacional em 2017, o rapper Rincon Sapiência é atração desta semana no Estadão + Música. Dono de um dos discos mais elogiados pela crítica musical no ano passado, o heterogêneo e contundente Galanga Livre, Rincon conversa ao vivo com o repórter João Paulo Carvalho, às 15h, e de quebra, canta seus maiores sucessos. Ao vivo, o bate-papo transmitido no Facebook do Cultura Estadão. Você pode participar mandando sua pergunta.

As 11 faixas de Galanga Livre mesclam música africana, eletrônica e jamaicana. Atestando o seu talento como produtor, as músicas foram produzidas pelo próprio rapper.

O som do Mc paulistano se faz sentir nos ritmos, que vão desde a capoeira até o blues, passando pelo coco e pela tropicália, até o afrobeat, permeadas pela sua veia rock 'n' roll. Rincon Sapiência sabe jogar com as palavras. Sua notável fome de rima o consagram como um dos Mc's mais talentosos do rap nacional na atualidade.

