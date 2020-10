Com três álbuns diamante, Whitney Houston é a primeira artista negra a conquistar marca histórica

Whitney Houston é a primeira artista negra da história a conquistar três álbuns de Diamante. A marca foi atingida com o segundo álbum de estúdio, de 1987, com a venda de 10 milhões de cópias.

O álbum junta-se a Whitney Houston e O Guarda-Costas e coloca a artista no topo, acima das categorias masculina ou feminina, solo ou grupo. Antes, o álbum de estreia de Whitney, de 1985, e a trilha sonora do filme O Guarda-Costas, de 1992, venderam 13 milhões e 18 milhões, na ordem.

Em janeiro deste ano, a cantora foi anunciada membro da Rock & Roll Hall of Fame, com transmissão da homenagem no dia 7 de novembro, na HBO, às 21h, no horário de Brasília.