O DJ brasileiro Alok recebeu permissão de Roger Waters para fazer uma releitura de Another Brick In The Wall, uma das músicas mais conhecidas da banda Pink Floyd.

Intitulada The Wall, a versão conta com participação do duo Sevenn e já está disponível nas principais plataformas de streaming.

Alok se apresentará no palco mundo do Rock In Rio 2019, no dia 27 de setembro.