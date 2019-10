Com participações de Pabllo Vittar e Fernanda Montenegro, disco de Emicida ganha data de lançamento

O rapper Emicida divulgou na tarde desta quarta-feira, 16, detalhes do seu novo disco, AmarElo. O anúncio foi feito por meio de um vídeo em suas redes sociais.

Emicida informou que o lançamento do primeiro volume de AmarElo acontece no dia 30 de outubro. São 11 faixas, que contam com participações de artistas como MC Tha, Zeca Pagodinho, Drik Barbosa e Fernanda Montenegro. Três delas já foram lançadas como singles: Eminência Parda, AmarElo e Libre.

O rapper também apresentou a capa do do disco, um registro de três crianças indígenas feito pela fotógrafa e ativista Claudia Andujar. Ainda não há informações sobre o lançamento do volume 2.

Confira todas as faixas:

1. Principia - com Pastoras do Rosário, Pastor Henrique Vieira e Fabiana Cozza

2. Ordem Natural das Coisas - com MC Tha

3. Pequenas Alegrias da Vida Adulta - com Marcos Valle (part. Thiago Ventura)

4. Quem Tem um Amigo (Tem Tudo) - com Zeca Pagodinho, Tokyo Ska Paradise Orchestra e Os Prettos

5. Paisagem

6. Cananéia, Iguape, Ilha Comprida

7. 9nha - com Drik Barbosa

8. Ismália - com Larissa Luz e Fernanda Montenegro

9. Eminência Parda - com Dona Onete, Jé Santiago e Papillon

10. AmarElo - com Pabllo Vittar e Majur

11. Libre - com Ibeyi