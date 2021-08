Com covid-19, cantor Erasmo Carlos é internado no Rio

O cantor Erasmo Carlos, de 80 anos, foi internado no Rio com covid-19. Erasmo, que havia publicado na quinta-feira, 26, que havia se contaminado, agora divulgou em seu perfil nas redes sociais que está hospitalizado.

"Gostaríamos de informar que o Erasmo precisou ser hospitalizado para continuar tratando a infecção por Covid. Ele está em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença. Agradecemos muito a torcida, orações e carinho de todos os amigos. Continuem vibrando positivo", escreveu a equipe do músico.

Erasmo, que já tomou as duas doses da vacina contra a covid-19, estava se recuperando em casa e havia escrito no dia 26 que estava no terceiro dia de confinamento.

Um dos expoentes do rock brasileiro, Erasmo Carlos se manifestou diversas vezes a favor da vacina ao longo da pandemia.

Cabe ressaltar que a infecção em pessoas que já foram imunizadas não indica ineficácia de vacinas (clique aqui para entender mais).