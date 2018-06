Com câncer em estágio terminal, pai de Michael Jackson está em estado crítico

O pai de Michael Jackson, Joe Jackson, de 89 anos, foi hospitalizado com câncer no pâncreas em estágio terminal, segundo informações do site TMZ. O patriarca e idealizador do grupo Jackson 5 recebeu o diagnóstico da doença há alguns anos, mas nesta semana ela chegou ao seu nível mais crítico. Não se sabe ao certo quanto tempo Joe ainda tem de vida.

A esposa, Katherine, está a seu lado, assim como alguns de seus filhos e netos, que se encaminharam para o hospital ao longo da semana, em Las Vegas, para se despedir do patriarca. De acordo com o jornal inglês Daily Mail, diversos familiares não conseguiram entrar no local, por ordens de Joe, que limitou o acesso ao seu quarto. A cantora Janet Jackson e Jermaine, um dos ex-integrantes da banda Jackson 5, estariam entre os barrados.

Joseph Jackson nasceu no Arkansas e se casou com Katherine com quem teve nove filhos, entre eles Michael Jackson e Janet Jackson. Ele também foi empresário do grupo Jackson 5, formado por Jackie, Tito, Jermaine, Michael e Marlon. Com o fim do conjunto e a ascensão de Michael, os filhos o acusaram de abusos físicos e emocionais.