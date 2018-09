Com ajuda de Beyoncé, Jay-Z é o homem mais bem pago do hip-hop no ano

Com uma ajuda fundamental da esposa, Beyoncé, Jay-Z ocupa este ano o topo da lista de homens mais ricos do hip-hop: a superestrela faturou US$76,5 milhões nos últimos 12 meses, segundo a revista Forbes divulgou nesta quarta-feira, 12. Ele ultrapassa o concorrente e também empresário Diddy (US$64 milhões), que em 2017 tinha faturado mais do que todos os outros.

Jay-Z teve duas turnês: uma pelo seu álbum solo de 2017, 4:44, e outra, On The Run II, em conjunto com Beyoncé, com quem lançou este ano o disco Everything is Love.

A lista da Forbes conta o rendimento anual (e antes dos impostos) que vem de turnês, venda de discos, streaming, merchandise, patrocínios e outros negócios. Os faturamentos são calculados entre junho de 2017 e junho de 2018 com base em dados da Nielsen Soundscan, Pollstar, Songkick, Bandsintown, da Associação da Indústria de Gravação da América (RIAA) e entrevistas com empresários, advogados, executivos e vários dos próprios artistas.

Diddy caiu para o segundo lugar, mas segue garantindo as cifras muito altas graças a um império de bebidas que inclui a vodka Ciroc, a tequila DeLeon e os isotônicos Aquahydrate. Kendrick Lamar completa o pódio com os rendimentos provenientes das turnês solo e com a gravadora Top Dawg Entertainment, e também de contratos de patrocínio com a Nike e a American Express.

Veja a lista dos mais ricos do hip hop segundo a Forbes:

1. Jay-Z (US$ 76,5 milhões)

2. Diddy (US$ 64 milhões)

3. Kendrick Lamar (US$ 58 milhões)

4. Drake (US$ 47 milhões)

5. J. Cole (US$ 35,5 milhões)

6. Dr. Dre (US$ 35 milhões)

7. Nas (US$ 35 milhões)

8. Pitbull (US$ 32 milhões)

9. Future (US$ 30 milhões)

10. Kanye West (US$ 27,5 milhões)

11. DJ Khaled (US$ 27 milhões)

12. Migos (US$ 24.5 milhões)

13. Eminem (US$ 23 milhões)

14. Chance the Rapper (US$ 21,5 milhões)

15. Travis Scott (US$ 21 milhões)