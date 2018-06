Colombiano Maluma lançará novo álbum 'F.A.M.E' em duas semanas

O cantor colombiano Maluma lançará no próximo dia 18 de maio seu álbum F.A.M.E, mas seus fãs poderão encomendá-lo a partir desta sexta-feira em plataformas digitais que lhes darão aceso a cinco canções, incluindo “Marinero”, informou o artista.

F.A.M.E, sigla composta pelas palavras Fé, Alma, Música e Essência, é o terceiro disco de estúdio do artista, vindo na esteira do bem-sucedido Pretty Boy Dirty Boy, lançado em 2015.

O novo trabalho de 15 canções conta com as colaborações de Timbaland, Marc Anthony, Prince Royce, SID e o brasileiro Nego do Borel.

A nova produção contém singles que já se converteram em sucessos mundiais, como El Préstamo, Corazón e Felices Los 4.

Marinero é uma balada com a qual Maluma surpreende narrando a dor de um homem que comete erros e perde um grande amor.

Com 24 anos, Maluma, cujo nome verdadeiro é Juan Luis Londoño, é considerado umas das vozes mais importantes da música latina e um ídolo juvenil global.

O colombiano é um dos artistas mais populares nas redes sociais – ele tem mais de 23 milhões de seguidores no Facebook, 5,1 milhões no Twitter e 32,2 milhões no Instagram.

Atualmente ele está excursionando pelos Estados Unidos com sua FAME TOUR, e todos os ingressos de suas apresentações estão esgotados.