Coldplay retorna ao Palco Mundo do Rock in Rio 2022

Onze anos depois de sua primeira apresentação no Rock in Rio, o Coldplay volta ao festival para encerrar a noite do dia 10 de setembro no Palco Mundo. A informação foi divulgada pela organização do festival na manhã desta quinta-feira, 14.

A banda retorna ao Rock in Rio com músicas do álbum Everyday Life, que alcançou primeiro lugar no UK Singles Chart e sétimo na Billboard 200 dos Estados Unidos, bem como do lançamento Music of The Spheres, que será lançado sexta-feira, 15 de outubro.

Em 2011, na primeira apresentação, a banda britânica declarou seu amor ao Rio de Janeiro com um grafite feito pelo vocalista Chris Martin nas placas de metal da cenografia do palco com a palavra "Rio" e um coração no lugar da letra "o".

Também chamaram a atenção pela performance da música Mais que Nada, de Jorge Ben Jor, que surpreendeu e emocionou o público presente, seguido do coro entoado pelos fãs do grupo britânico com a apresentação da tão aguardada Viva la Vida.

Mais Cold Play

Donos de grandes hits como Clocks, Paradise, Yellow, Adventure Of A Lifetime e Charlie Brown, o grupo britânico formado por Chris Martin (vocal/piano), Jonny Buckland (guitarra), Guy Berryman (baixo) e Will Champion (bateria) já ganhou sete Grammys, sendo um como Song of the Year, com Viva la Viva, e outro como Best Rock Album, com Viva La Vida Or Death And All His Friends.

No UK Singles Chart, a banda acumula oito álbuns que alcançaram o primeiro lugar do ranking e mais dois singles, Viva la Viva e Paradise, que também chegaram ao topo das paradas britânicas. Já no Hot 100 da Billboard, o Coldplay chegou ao top 1 com Viva la Viva, no top 3 com Something Just Like This e no top 10 com A Sky Full Of Stars e Speed of Sound.

A banda também coleciona prêmios importantes como The Brit Awards, MTV Video Music Awards, MTV Europe Music Awards, American Music Awards, Billboard Music Awards, entre outros. Mais recentemente, ganharam o MTV Video Music Awards 2020 de melhor vídeo de Rock com a música Orphans.

O ábum novo da banda, Music Of The Spheres, será lançado na sexta-feira, dia 15 de outubro. O primeiro single do disco foi Higher Power, também teve Coloratura e o hit My Universe, em parceria com a banda de K-pop BTS, que já estreou com números impressionantes.

A canção entrou no top 10 Global, Estados Unidos e ainda em outros mercados do Spotify. Com quase 7 milhões de streams, My Universe conquistou a terceira posição no Spotify Global. A faixa também atingiu o primeiro lugar no iTunes em 95 países no seu lançamento e foi elogiada pela Billboard como a “colaboração da galáxia”.