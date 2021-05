Coldplay lança ao espaço seu novo single 'Higher Power'; assista

A banda britânica Coldplay escolheu uma estratégia diferente para o seu mais novo single Higher Power, que foi disponibilizado nesta quinta, 6: o lançamento, literalmente, foi no espaço. O grupo de rock, conhecido pelos sucessos Paradise e Viva la Vida, se conectou com a Estação Espacial Internacional (ISS) para falar com o astronauta francês Thomas Pesquet sobre a vida no espaço.

Eles também compartilharam com Pesquet uma performance gravada ao ar livre da nova canção, apresentando hologramas coloridos de alienígenas dançando, e o vídeo foi tocado a bordo da estação.

Leia Também Coldplay vai fazer pausa em viagens para desenvolver turnês mais sustentáveis

"Como agora não podemos tocar para ninguém na Terra, pensamos em tocar para você", disse o vocalista Chris Martin a Pesquet durante a conversa, que foi gravada e transmitida por vídeo nesta quinta-feira. "É como um show para um homem só."

Na semana passada, a banda escreveu em sua página no Twitter que a canção, produzida pelo compositor e produtor sueco Max Martin, "chegou em um pequeno teclado em uma pia de banheiro no início de 2020".

O Coldplay irá abrir a premiação dos BRIT Awards, maior honraria da música pop britânica, na semana que vem, com uma performance de "Higher Power" no Rio Tâmisa, ao lado do local em Londres onde a cerimônia será realizada, na O2 Arena.

Assista ao vídeo: