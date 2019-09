CNCO no Brasil: datas, locais e preço dos ingressos

O grupo de pop latino CNCO anunciou shows no Brasil como parte da turnê mundial CNCO World Tour. São quatro apresentações: eles passam por Curitiba (7 de novembro, Teatro Positivo); Rio de Janeiro (8 de novembro, Vivo Rio); Salvador (9 de novembro, Concha Acústica); e São Paulo (10 de novembro, Tom Brasil).

Os ingressos para o show em São Paulo custam de R$ 160 (meia entrada, frisas e cadeiras altas) a R$ 520 (camarote). Veja os outros valores no serviço abaixo. Para o público geral, a venda começa no dia 6 de setembro, às 10h pela internet e bilheterias oficiais em Curitiba, Salvador e São Paulo; às 10h pela internet e 12h bilheteria oficial no Rio de Janeiro

Em apenas três anos, o CNCO se tornou um dos grupos mais populares do Pop Latino. Com dois álbuns bem cotados nas paradas e bilhões e bilhões de streamings, eles já levaram diversos prêmios, como Latin American Music Awards, Billboard Latin Music Awards e o Teen Choice Awards.

As apresentações no Brasil terão os sucessos de seus dois primeiros álbuns, além dos últimos singles e novidades do terceiro EP, que será lançado em outubro de 2019.

O CNCO é o grupo formado por Joel Pimentel, Richard Camacho, Erick Brian Colón, Christopher Vélez, e Zabdiel De Jesús. Embora quatro deles tenham nascido nos EUA (Colón nasceu em Havana), todos têm ligação com a cultura latina.

Pré-venda de ingressos

Clientes cartão Elo terão pré-venda exclusiva entre os dias 04 e 05 de setembro, começando dia 04 de setembro, às 10h pela internet e bilheterias oficiais em Curitiba, Salvador e São Paulo; às 10h pela internet e 12h bilheteria oficial no Rio de Janeiro.

Para o público geral a venda começa no dia 05 de setembro, às 10h pela internet e bilheterias oficiais em Curitiba, Salvador e São Paulo; às 10h pela internet e 12h bilheteria oficial no Rio de Janeiro.

Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 5 vezes para os clientes cartão Elo e 3 vezes para os outros cartões, estarão disponíveis online (em Curitiba, em diskingressos.com.br; no Rio de Janeiro, em eventim.com.br; e em Salvador e São Paulo em ingressorapido.com) e nas bilheterias oficiais (veja abaixo). A turnê no Brasil é apresentada pela Elo e produzida pela Live Nation.

CNCO NO BRASIL

CURITIBA

Data: 07 de novembro de 2019

Local: Teatro Positivo

Endereço: Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido, Curitiba

Abertura da casa: 19h

Show: 21h

Classificação etária: 08 a 13 anos acompanhados de responsável legal. Desacompanhado a partir de 14 anos. Menores de 08 anos não terão acesso ao evento.*

*Sujeito à alteração Judicial

PREÇOS

SETOR MEIA-ENTRADA INTEIRA CADEIRA PREMIUM R$290,00 R$580,00 CADEIRA INFERIOR R$270,00 R$540,00 CADEIRA SUPERIOR CENTRAL R$240,00 R$480,00 CADEIRA SUPERIOR LATERAL A R$220,00 R$440,00 CADEIRA SUPERIOR LATERAL B R$190,00 R$380,00

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Bilheteria Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido)

Horários: de segunda a sexta-feira 10h às 21h;

Sábado 10h às 18h (de dias de espetáculo até às 21h);

Domingos fechados.

Por telefone - (41) 3315-0808, de segunda a sexta-feira, das 09h às 22h e domingo das 09h às 18h.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

http://www.diskingressos.com. br/

RIO DE JANEIRO

Data: 08 de novembro de 2019

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro

Abertura da casa: 19h

Show: 21h30

Classificação etária: 08 a 13 anos acompanhados de responsável legal. Desacompanhado a partir de 14 anos. Menores de 08 anos não terão acesso ao evento.*

*Sujeito à alteração Judicial

PREÇOS

SETOR MEIA-ENTRADA INTEIRA PISTA PREMIUM R$210,00 R$420,00 PISTA R$130,00 R$260,00 CAMAROTE A R$210,00 R$420,00 CAMAROTE B R$195,00 R$390,00 FRISA R$160,00 R$320,00 BALCÃO R$150,00 R$300,00

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Vivo Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro)

Terça a sexta-feira 11h às 18h

Sábados e domingos das 15h às 18h

Venda e retirada de ingressos dos eventos do Vivo Rio.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

www.eventim.com.br

SALVADOR

Data: 09 de novembro de 2019

Local: Concha Acústica

Endereço: Praça Dois de Julho, s/n - Campo Grande, Salvador

Abertura da casa: 17h

Show: 19h

Classificação etária: 08 a 13 anos acompanhados de responsável legal. Desacompanhado a partir de 14 anos. Menores de 08 anos não terão acesso ao evento.*

*Sujeito à alteração Judicial

PREÇOS

SETOR MEIA-ENTRADA INTEIRA PISTA R$ 140,00 R$ 280,00 CAMAROTE R$ 280,00 R$ 560,00

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Teatro Castro Alves (Praça Dois de Julho, s/n - Campo Grande, Salvador)

Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 9h às 21h

Shopping Barra (Av. Centenário, 2992 - Chame-Chame, Salvador)

Segunda a sexta-feira, das 10h às 16h; sábados, das 09h às 12h

Shopping Bela vista (Alameda Euvaldo Luz, 92 - Horto Bela Vista, Salvador)

Segunda a sexta-feira, das 10h às 16h; sábados, das 09h às 12h

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

https://www.ingressorapido. com.br/

SÃO PAULO

Data: 10 de novembro de 2019

Local: Tom Brasil

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio, São Paulo

Abertura da casa: 19h

Show: 21h30

Classificação etária: 08 a 13 anos acompanhados de responsável legal. Desacompanhado a partir de 14 anos. Menores de 08 anos não terão acesso ao evento.*

*Sujeito à alteração Judicial

PREÇOS

SETOR MEIA-ENTRADA INTEIRA PISTA PREMIUM R$240,00 R$480,00 PISTA R$140,00 R$280,00 CAMAROTE R$260,00 R$520,00 CADEIRA ALTA R$160,00 R$320,00 FRISAS R$160,00 R$320,00

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Tom Brasil (Rua Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antônio)

Horário de Atendimento: segunda a sábado, das 10h às 20h; e domingos e feriados, das 10h às 18h

* Em dias de espetáculo a bilheteria terá seu horário estendido em 30 minutos após o início do show, ou o quanto for necessário.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

https://www.ingressorapido. com.br/

Ouça alguns dos sucessos do CNCO: