Clipe de 'The Prayer', de Andrea Bocelli, traz fãs cantando em confinamento; assista

Andrea Bocelli reuniu fãs de todo o mundo para participar do clipe de The Prayer, musica que foi indicada ao Grammy, na parceria com Celine Dion. "Devido a nossa atual situação, pessoas de todo o mundo estão usando aplicativos de videoconferência para se comunicarem entre si. Celebrando essa nova união global, convocamos nossos fãs para se unir virtualmente e cantarem juntos a canção de Andrea Bocelli e Celine Dion", anuncia o texto de abertura do vídeo.

Nas imagens, as pessoas aparecem em suas casas com cartazes, cantando trechos da música.

Na Páscoa, o tenor italiano se apresentou em uma live na Catedral de Milão, completamente vazia. A transmissão foi realizada no evento Music for Hope, no YouTube.