Clipe de Jon Bon Jovi mostra cenas inéditas de sua infância

A banda Bon Jovi mostrou nessa quinta (18) o videoclipe de seu mais recente hit, Story Of Love. Comovente e fiel à letra, o vídeo traz um olhar profundamente pessoal sobre a família do compositor Jon Bon Jovi, mostrando parte de sua vida com fotos de sua família e vídeos caseiros que nunca haviam sido apresentados. “Embora eu tenha escrito Story of Love sobre minha família, espero que quando as pessoas ouvirem a música e assistirem ao vídeo elas vejam a si mesmas e suas famílias”, disse Jon Bon Jovi.

O single faz parte de seu último álbum, 2020, o 15º de estúdio da banda, que foi bem recebido pela crítica americana. O novo álbum acabou ganhando duas novas canções depois do agravamento da pandemia. American Reckoning e Do What You Can que abordam eventos como o assassinato de George Floyd por um policial e o movimento nacional que se seguiu pela igualdade racial.

Conhecido por seu extenso trabalho filantrópico, Jon passou os primeiros dias e semanas da quarentena com sua esposa, Dorothea, ajudando a alimentar pessoas necessitadas em seu restaurante JBJ Soul Kitchen Community Restaurant, em Red Bank, New Jersey.

Tradução livre de 'Story of Love'

Os pais amam as filhas como as mães amam os filhos

Eles escreveram nossa história antes de haver um

Desde o dia em que você chega, até você andar, até você correr

Não há nada além de orgulho, não há nada além de amor

Eles podem oferecer conselhos que você não quer ouvir

Palavras que cortam como uma faca e ainda ressoam em seu ouvido

Você pensa neles ignorantes, eles pensam em você arrogante

Se você precisa de evidências, quem lhe deu confiança?

Um estalar de dedos e você não é uma criança

Mas você ainda está segurando enquanto caminha pelo corredor

Quando eles entregam você para ouvir outra pessoa dizer

Que alguém vai te amar até o dia da morte

Os pais amam as filhas como as mães amam os filhos

Eles escreveram nossa história antes de haver um

Do dia em que você chega até você andar, até você correr

Não há nada além de orgulho, não há nada além de amor

E essa é a história de amor

Você pode escolher lembrar ou escolher esquecer

Se eles te levaram para a escola ou te colocaram na cama

Você pode dizer que não importa, você não fará o mesmo

Você pensaria que ninguém percebeu quando você desviou o olhar

Os pais amam as filhas como as mães amam os filhos

Eles escreveram nossa história antes de haver um

Desde o dia em que você chega até você andar, até você correr

Não há nada além de orgulho, não há nada além de amor

Agora eles estão envelhecendo e você não é tão jovem

Então você cuida deles como suas filhas e filhos

Você pode pedir perdão, eles poderiam pedir o mesmo

Esqueça toda a angústia, a dor no coração, a dor

Onde quer que você vá ou onde quer que você tenha estado

São eles que estão com você e é você que está com eles

Pais e filhas e mães e filhos

Quando uma história termina a outra, outra começa

Oh, pais amam filhas como mães amam filhos

Eles escreveram nossa história antes de haver um

Desde o dia em que você chega até você anda, até você corre

Não há nada além de orgulho, não há nada além de amor

Do olá ao adeus, essa é a história do amor

Essa é a história do amor