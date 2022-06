Claudinho e Buchecha são vividos por Lucas Penteado e Juan Paiva na cinebiografia 'Nosso Sonho'

Dois garotos que conquistaram o público com música dançante, descontração e muito carisma. Assim era a dupla Claudinho e Buchecha, que terá sua trajetória contada no filme Nosso Sonho. Dirigido por Eduardo Albergaria, a produção foi rodada durante seis semanas no Rio de Janeiro e ainda não tem data de estreia definida.

A cinebiografia retrata a dupla que fez muito sucesso com seu funk melody e formada por Claudinho, vivido por Lucas Penteado, e Buchecha, interpretado por Juan Paiva. Como era visível para o público e fãs, os dois garotos eram amigos e essa forte união contribuiu para que eles superassem desafios e chegassem ao sucesso.

Era simplesmente uma explosão quando os garotos nascidos em uma comunidade de Niterói, no Rio de Janeiro, subiam ao palco para cantar hits como Só Love e Fico assim sem você. Para contar essa história, o ponto de vista do cantor Buchecha refaz essa trajetória, que culminou com a morte trágica de Claudinho, em um acidente de carro no dia 13 de julho de 2002.

O período da infância conta com Vinicius Boca de 09 e Gustavo Coelho, como Claudinho e Buchecha respectivamente. Ainda no elenco, Tatiana Tiburcio e Nando Cunha, que interpretam Dona Etelma e Souza, os pais do Buchecha; Lellê Landim e Clara Moneke são Rosana e Vanessa, as namoradas dos músicos. Participações especiais de Antonio Pitanga como Seu Américo, Isabela Garcia como Dona Judite, e FP do Trem Bala e Gabriel do Borel como a dupla Cidinha e Doca.

"Queremos colocar o cinema para dançar", afirma o diretor Eduardo Albergaria no material de divulgação do filme. O que faz sentido, afinal foi o que Claudinho e Buchecha fizeram o tempo inteiro da breve carreira da dupla. E Buchecha é quem assina, com a agência Atabaque, a produção musical da obra.

A cinebiografia Nosso Sonho é uma produção Urca Filmes, em coprodução com a Riofilme, Telecine e Warner Bros Distributing.

Lembre algumas canções da dupla Claudinho e Buchecha: