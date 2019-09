Cinco shows imperdíveis do Rock in Rio 2019

Embora ainda se concentre nos atos antigos e repetidos, o Rock in Rio sempre conseguiu encaixar em sua programação novidades interessantes e artistas inéditos no Brasil. Para a edição de 2019 — que começa na sexta-feira, 27, com a promessa de diversificar atrações e espaços — o festival deve promover encontros interessantes, tanto no programa principal quanto na programação paralela.

A seguir, os cinco shows (todos na programação principal) imperdíveis do Rock in Rio 2019.

Drake (27/9)

O show no Rock in Rio será a única, e primeira, apresentação do rei do streaming no Brasil. Leia mais aqui.

Mano Brown e Bootsy Collins (27/9)

O encontro da versão soul do rapper brasileiro com o ex-membro da banda de James Brown e do Parliament-Funkadelic

Nile Rodgers & Chic (3/10)

O lendário guitarrista e compositor americano fez fama fornecendo clássicos para muita gente – mas no Rock in Rio ele toma a frente do palco

Anitta no Palco Mundo (5/10)

Depois de muitos fãs terem pedido a cantora na última edição, a organização ouviu e colocou a cantora, em plena carreira internacional, em um dos maiores palcos da Terra

King Crimson (6/10)

São oito integrantes, e uma linha de três bateristas à frente do palco. A primeira vez desses pioneiros do rock progressivo tem tudo para ser uma grande experiência. Leia mais aqui.