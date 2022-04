Cientistas homenageiam Taylor Swift e dão nome da cantora a uma nova espécie de inseto

Segundo um estudo publicado na revista científica ZooKeys por uma equipa investigadora americana da Virgínia, o novo inseto vai-se chamar Nannaria swiftae, em homenagem à cantora, e faz parte de 17 novas espécies deste inseto que foram encontradas nos montes Apalaches, segundo a CNN.

O autor principal do estudo, o entomólogo Derek Hennen, é um fã da famosa cantora e quis prestar-lhe uma homenagem: "a sua música me ajudoua vencer momentos difíceis, e é um pequeno agradecimento que posso lhe dar pela alegria que as suas canções me deram", disse em declarações reproduzidas pelo canal americano.

Segundo a CNN, Hennen encontrou a centopeia nos montes Apalaches, no estado do Tennessee, o mesmo para o qual Swift se mudou quando era adolescente para seguir a sua carreira como cantora. O entomólogo espera que a cantora pop "esteja feliz" com este detalhe e "o use como uma oportunidade para aprender mais sobre o milípede".

"Para um cientista, nomear uma espécie inspirando-se em alguém é uma honra, espero que ela veja de maneira positiva", indicou. É um milípede "bonito" com uma cor acastanhada e manchas de laranja avermelhada nos seus lados, disse Hennen.

O cientista explicou que os milípedes são uma das criaturas menos conhecidas porque não são tão chamativos como as borboletas ou libélulas, razão pela qual tantas novas espécies estão sendo descobertas. Hennen também se inspirou no nome da sua esposa Marian para outro inseto deste tipo, que se chamará Nannaria marianae.