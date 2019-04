Risco de raios interrompe shows do Lollapalooza

O porta-voz do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, capitão Marcos Palumbo, garantiu que o Lollapalooza tem todas as condições de segurança e autorizações exigidas pela corporação.

Por telefone, o capitão disse considerar uma evacuação completa do festival "muito improvável".

"O evento e o Autódromo têm todas as condições de segurança garantidas para situações climáticas e incêndios", exemplificou. "A única situação que veria uma possibilidade de evacuação seria em um evento fora do comum, como ameaça de bomba."

Por volta das 15h50, os milhares de fãs do festival tentaram se proteger de uma pancada forte de chuva, que durou cerca de 20 minutos.

Ao canal Multishow, o presidente da T4F, produtora do evento, Fernando Luiz Alterio, disse que a previsão era retomar o evento em uma hora, e que existe uma negociação para estender o horário do festival, o que dependeria das condições climáticas.

A plateia que estava à frente do palco Ônix se recusava a atender aos apelos da produção. Um dos produtores falava ao microfone. "Pessoal, por favor, vocês precisam se afastar. É para o bem de vocês!" As pessoas, cerca de 500, continuavam na beira do palco apesar dos apelos. Os fãs esperavam pelo show de Silva e se recusavam a deixar suas posições.

Apesar da iminência de uma forte chuva - com direito a alerta do CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Capital -, a organização do festival mantém todos os portões do Autódromo de Interlagos fechados. Uma multidão se aglomera nas saídas, mas ninguém está autorizado a entrar ou sair do festival.

O alerta foi dado em Interlagos assim que técnicos identificaram a aproximação de fortes rajadas de vento. Os shows foram interrompidos e as pessoas eram avisadas para se afastar de estruturas metálicas que poderiam desabar.

Até as 14h47, os shows seguiam interrompidos.

Os bombeiros consultados pela reportagem disseram que aguardam orientação dos “gringos” (produção do festival).

Os shows do rapper paulistano Rashid e da banda LANY foram interrompidos no começo da tarde deste sábado, 6. As duas apresentações tinham acabado de começar, Rashid tinha tocado apenas duas canções.

A produção do evento avisou que, por questões de segurança, os shows teriam uma pausa, por conta de raios próximos ao Palco Budweiser, o principal do festival. “Se afastem das estruturas de metal”, disse o produtor do Lollapalooza para o público.

Na sexta-feira, Sam Smith, Tribalistas, Macklemore, Arctic Monkeys e outros artistas se apresentaram no festival.