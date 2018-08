Chris Brown se diz inocente de acusação por agressão na Flórida

O rapper Chris Brown, de 29 anos, se declarou inocente da acusação de agressão a um fotógrafo supostamente ocorrido em 2017 no condado de Hillsborough, na Flórida, informou nesta quinta-feira,9, a imprensa norte-americana.

O advogado do cantor apresentou um carta de não culpabilidade em nome do seu cliente em um tribunal do condado, que marcou para 4 de outubro a próxima audiência, de acordo com o canal 10 News.

Brown foi detido na noite do 6 julho em West Palm Beach por uma ordem emitida há um ano pela Polícia de Hillsborough, mas foi solto uma hora depois, após pagar US$ 2 mil de fiança.

Ele é acusado de socar um fotógrafo na casa de espetáculos Aja Channelside, em Tampa.

Em 2009, Brown foi declarado culpado de agredir e ameaçar de morte a cantora Rihanna, que naquela época era namorada dele.

Em 2013, o rapper e o segurança foram detidos e acusados de um "crime sério de agressão", depois de uma briga do lado de fora de um hotel em Washington, uma acusação que um dia depois foi diminuída para o crime de contravenção, com pagamento de fiança.

Naquele mesmo ano, Brown foi expulso de uma casa de reabilitação por quebrar a janela do carro da própria mãe durante uma sessão de tratamento familiar. Um juiz determinou a imediata internação em outro programa de reabilitação.

Cris Brown começou a entrar nas paradas de sucesso aos 16 anos e estourou com o hit Run It, em 2009.