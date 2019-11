Chris Brown realiza venda de garagem, anuncia em rede social e atrai multidão

O cantor americano Chris Brown gerou preocupações para a polícia de Los Angeles nesta quarta-feira, 6, ao convidar todos os fãs presentes nas redes sociais para uma venda de garagem.

Na noite de terça-feira, o artista informou aos 57,9 milhões de seguidores no Instagram, e aos 31,3 milhões no Twitter, que durante dois dias venderá produtos no jardim da própria casa.

Chris Brown divulgou um cartaz com o endereço de onde mora em Tarzana, distrito de Los Angeles, e afirmou que os primeiros a chegarem serão os primeiros a serem atendidos, mas sem confirmar a própria presença.

Imagens gravadas por canais de televisão locais mostram uma longa fila com dezenas de pessoas que esperam a vez para chegar à casa de Brown.

O portal TMZ, especializado em entretenimento, informou também que a policía de Los Angeles tentou impedir a venda de garagem com uma "lei que não existe".

Fontes próximas a Brown disseram que um agente foi à residência na terça-feira e advertiu o artista por não possuir uma permissão para o evento.

No entanto, o advogado de Chris Brown argumentou que não são necessárias autorizações onde o cantor reside. Os policiais permitiram a continuação do evento, mas mobilizaram várias viaturas por questões de segurança.