Chitãozinho & Xororó participam ao vivo do 'Estadão + Música' desta semana

A dupla Chitãozinho & Xororó é a atração desta semana no Estadão + Música. Os sertanejos se apresentam em São Paulo nos dias 23, 24 e 25 de março no Espaço das Américas, na zona oeste da capital paulista, ao lado da dupla Bruno e Marrone. No final do ano passado, os músicos lançaram o CD e DVD Chitãozinho & Xororó: Elas em Evidências.

+++ Show celebra 40 anos de carreira de Chitãozinho & Xororó

O projeto reuniu um time de mulheres, de diversos gêneros musicais, com os mais variados timbres, para interpretar os maiores sucessos de Chitãozinho e Xororó. Simone & Simaria, Maiara & Maraisa, Marília Mendonça, Paula Fernandes, Bruna Viola, Ana Clara, Kell Smith, Tânia Mara e o duo Anavitória são algumas das artistas que participam do projeto.

+++ Dupla Chitãozinho & Xororó lança 31º álbum da carreira

Hits como Brincar de Ser Feliz, Nuvem de Lágrimas, Alô, Fio de Cabelo e Evidências, obviamente, marcam presença no trabalho mais recente da dupla sertaneja.

+++ Em luto, Chitãozinho e Xororó adiam show em SP

Além do bate-papo com o repórter João Paulo Carvalho, Chitãozinho & Xororó tocarão alguns hinos de seu repertório. A entrevista será transmitida ao vivo na página do Cultura Estadão no Facebook às 15h. Participe, mande sua pergunta.