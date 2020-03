Childish Gambino lança álbum misterioso chamado '3.15.20'; ouça

Childish Gambino, o alter-ego do ator e cantor Donald Glover, lançou álbum misterioso na madrugada deste domingo, 22. O disco chamado 3.15.20 faz referência à data 15 de março de 2020 quando ele o lançou pela primeira vez no site oficial do artista, antes do material desaparecer da internet.

Disponível em todas as palatformas digitais, o álbum traz Time, parceria com Ariana Grande e Algorhythm. Além dessas, traz mais 10 músicas, todas intituladas com números.

Ouça Time, música em parceria com Ariana Grande.