Chico Cesar será entrevistado na série de lives 'Na Sala'

O cantor Chico Cesar, 56 anos, será o convidado desta quinta (16) da série de lives 'Na Sala', com o jornalista Julio Maria. Chico vai falar sobre suas criações de quarentena, dar suas percepções políticas e ainda tocar alguma de suas canções. O Na Sala começa às 17h30, nos canais do Facebook (https://www.facebook.com/estadao/) e do YouTube (https://www.youtube.com/user/estadao) do Estadão.