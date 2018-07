Chico Buarque monopoliza a categoria de melhor canção do Prêmio da Música Brasileira; veja indicados

Chico Buarque e mais ninguém. Assim é a lista de indicados na categoria de melhor canção do Prêmio da Música Brasileira, na sua 29ª edição, a ser realizada no dia 15 de agosto no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O cantor e compositor carioca lançou, no ano passado, o álbum As Caravanas, e monopolizou com as indicações na categoria melhor canção. Sim, todas as três músicas selecionadas pelo júri do PMB são de Chico. São elas: Caravanas, Massarandupió (dele e de Chico Brown) e Tua Cantiga (dele e de Cristóvão Bastos).

Chico também foi lembrado na categoria de melhor álbum do ano. Ele disputará o prêmio com Dori Caymmi (com o disco Voz de Mágoa) e João Bosco (com Mano que Zuera).

O posto de artista com mais indicações nesta edição do Prêmio da Música Brasileira é dividido entre Chico, que tem oito PMB, e Mario Adnet, dono de seis PMB. Adnet concorre duas vezes na categoria de melhor arranjador, com o álbum dele chamado Saudade Maravilhosa e com Jovem Orquestra e Convidados, um trabalho em parceria com Paulo Jobim. O último disco também concorre nas categorias de melhor DVD e projeto especial.

O Prêmio da Música Brasileira, neste ano, irá homenagear a obra de Luiz Melodia, artista morto no ano passado. O roteiro da cerimônia será de Zelia Duncan, com direção musical assinada por João Carlos Coutinho.

Neste ano, foram criadas algumas mudanças nas categorias e nas regras da premiação. Embora apenas Chico Buarque tenha sido lembrado, a categoria de melhor canção também abria espaço para músicas lançadas no formado de single, algo inédito no PMB. Na escolha do melhor álbum, diminui-se o número de faixas exigidas no trabalho: de oito para cinco.

Também foi criada a categoria de melhor videoclipe, na qual estão indicados: Maracutaia, de Karol Conka (direção Brendo e Gonfiantini); Culpa, d'O Terno (direção de Breno Moreira e Bruno Shintate); e A Volta Pra Casa, de Rincon Sapiência (direção de Kill The Buddha).

A transmissão da entrega de prêmios será transmitida ao vivo pelo Canal Brasil e pelo canal de youtube da própria premiação.

Ao todo são 36 categorias, veja a lista completa abaixo.

INDICADOS AO PRÊMIO DA MÚSICA BRASILEIRA 2018

CATEGORIA ARRANJADOR

• Flávio Mendes por Danilo Caymmi – canta Tom Jobim, de Danilo Caymmi

• Mario Adnet por Saudade Maravilhosa, de Mario Adnet

• Mario Adnet por Jobim Orquestra e Convidados, de Paulo Jobim e Mario Adnet

CATEGORIA MELHOR CANÇÃO

• As Caravanas, de Chico Buarque, intérprete Chico Buarque (CD As Caravanas)

• Massarandupió, de Chico Brown e Chico Buarque, intérprete Chico Buarque (CD As Caravanas)

• Tua Cantiga, de Cristóvão Bastos e Chico Buarque, intérprete Chico Buarque (CD As Caravanas)

CATEGORIA REVELAÇÃO PETROBRAS

• Almério (Desempenha)

• Pedro Franco (Pedro Franco)

• Tim Bernardes (Recomeçar)

CATEGORIA PROJETO VISUAL

• LAStudio por Tribalistas, de Tribalistas

• Felipe Taborda por Campos Neutrais, de Vitor Ramil

• Flávia Pedras Soares por Invento, de Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum

CATEGORIA CANÇÃO POPULAR

ÁLBUM

• Canções de Roberto e Erasmo, de Angela Maria, produtor Thiago Marques Luiz

• BIXA, de As Bahias e A Cozinha Mineira, produtores Daniel Ganjaman e Marcelo Cabral

• Coração, de Johnny Hooker, produtor Leo D

CANTOR

• Leo Russo (Canto do Leo)

• Roberto Carlos (Roberto Carlos)

• Tibério Azul (Líquido)

CANTORA

• Alcione (Boleros)

• Amelinha (De primeira grandeza, as canções de Belchior)

• Angela Maria (Canções de Roberto e Erasmo)

DUPLA

• Chitãozinho e Xororó (Elas em Evidência)

• Lourenço e Lourival (Caipira da Gema)

• Zezé di Camargo e Luciano (Dois Tempos parte 2)

GRUPO

• As Bahias e A Cozinha Mineira (BIXA)

• Psirico (Nada Nos Separa)

• Trio Parada Dura (Chalana, Churrasco e Viola)

CATEGORIAS ESPECIAIS

ÁLBUM ELETRÔNICO

• Frevotron, de Spok, Dj Dolores e Yuri Queiroga, produtores Dj Dolores, Spok e Yuri Queiroga

• Sintetizamor, de João Donato e Donatinho, produtor Donatinho

ÁLBUM EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

• Ay Amor!, de Fabiana Cozza, produtores Pepe Cisneros

• Lessons in love, de Indiana Nomma, produtores Raymundo Bittencourt e Indiana Nomma

• Walkin In White Shoes, de David Kerr e Canastra Trio, produtores Davis Kerr e Canastra Trio

ÁLBUM ERUDITO

• Brahms, de Nelson Freire, interpretado por Nelson Freire, produtor Dominc Fyfe

• Heitor Villa-Lobos, Sinfonias nº 8, 9 e 11, de Villa-Lobos, interpretado pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, produtor OSESP

• Villa-Lobos, Quartetos e Cordas, de Villa-Lobos, interpretado pelo Quarteto Bessler-Reis e Quarteto Amazônia, produtor Mario de Aratanha

ÁLBUM INFANTIL

• Deu Bicho Na Casa, de Sula Kossatz, produtores Chico Batera e Fernando Brandão

• Música de Brinquedo 2 de Pato Fu, produtor John Ulhoa

• Sem Você Não A, de Tom Zé, produtores Paulo Lepetit e Daniel Maia

ÁLBUM PROJETO ESPECIAL

• O Auto do Reino do Sol, de Barca dos Corações Partidos, de produtor Alfredo Del-Penho e Beto Lemos

• Jobim Orquestra e Convidados, de Paulo Jobim e Mario Adnet, produtores Mario, Joana e Antonia Adnet

• Tatanaguê, de Theo de Barros e Renato Braz, produtor Theo de Barros

MELHOR DVD

• Do Tamanho Certo Para o Meu Sorisso- Ao Vivo, de Fafá de Belém, direção Murilo Alvesso

• Histórias e Canções, de Bibi Ferreira, direção de Alexis Parrot

• Jobim Orquestra e Convidados, de Paulo Jobim e Mario Adnet, direção de Nelsinho Faria

VIDEOCLIPE

• Maracutaia, de Karol Conka, direção Brendo e Gonfiantini (Paranoid)

• Culpa, de O Terno, direção de Breno Moreira e Bruno Shintate

• A Volta Pra Casa, de Rincon Sapiência, direção de Kill The Buddha

CATEGORIA INSTRUMENTAL

ÁLBUM

• Casa de Bituca, de Hamilton de Holanda Quinteto, produtores Hamilton de Holanda e Marcos Portinari

• No Mundo Dos Sons, de Hermeto Pascoal e Grupo, produtor Hermeto Pascoal

• Quebranto, de Yamandú Costa e Alessandro Penezzi, produtora Maria Célia Borges

GRUPO

• Alessandro Kramer Quarteto (Alessandro Kramer Quarteto)

• Hamilton de Holanda Quinteto (Casa de Bituca)

• Hermeto Pascoal e Grupo (Mundo dos Sons)

SOLISTA

• Hamilton de Holanda (Casa de Bituca, de Hamilton de Holanda Quinteto)

• Hermeto Pascoal (No Mundo Dos Sons de Hermeto Pascoal e Grupo)

• Yamandú Costa (Quebranto de Yamandú Costa e Alessandro Penezzi)

CATEGORIA MPB

ÁLBUM

• As Caravanas, de Chico Buarque, produtor Luiz Claudio Ramos

• Voz de Mágoa de Dori Caymmi, produtor Dori Caymmi

• Mano Que Zuera, de João Bosco, produtores João Bosco, João Mario Linhares, Marcello Gonçalves e Francisco Bosco

CANTOR

• Dori Caymmi (Voz de Mágoa)

• João Bosco (Mano Que Zuera)

• Zé Renato (Bebedouro)

CANTORA

• Joyce Moreno (Palavra e Som)

• Zélia Duncan (Invento)

• Zizi Possi (Faltam Seus Olhos)

GRUPO

• Equale (Na Praia de Caymmi)

• Ordinarius (Notável)

• Quarteto do Rio (Mr. Bossa Nova)

CATEGORIA POP / ROCK / REGGAE / HIPHOP / FUNK

ÁLBUM

• Acabou Chorare, Novos Baianos se encontram, de Novos Baianos, produtores Moraes Moreira e Pepeu Gomes

• Estado de Poesia, Ao Vivo, de Chico César, produtores Michi Ruzitschka e Chico César

• Estratosférica, Ao Vivo, de Gal Costa, produtor Pupillo

CANTOR

• Almério (Desempena)

• Chico César (Estado de Poesia, Ao Vivo)

• Lulu Santos (Baby Baby!)

CANTORA

• Gal Costa (Estratosférica, Ao Vivo)

• Simone Mazzer (Simone Mazzer e Cotonete)

• Tulipa Ruiz (TU)

GRUPO

• Nação Zumbi (Radiola NZ Volume 1)

• Novos Baianos (Acabou Chorare, Novos Baianos se encontram)

• Tribalistas (Tribalistas)

CATEGORIA REGIONAL

ÁLBUM

• Caipira, de Mônica Salmaso, produtor Teco Cardoso

• É Tempo de Viver, de Mestrinho, produtor Mestrinho

• Terra dos Sonhos, de Renato Teixeira e Orquestra do Estado do Mato Grosso, produtora Yaskara Balassa

CANTOR

• Mestrinho (É Tempo de Viver)

• Renato Teixeira (Renato Teixeira e Orquestra do Estado do Mato Grosso – Terra dos Sonhos)

• Vitoru Kinjo (Vitoru Kinjo)

CANTORA

• Andrezza Formiga (E tome Forró, Meu Bem!)

• Lia Sophia (Não Me Provoca)

• Mônica Salmaso (Caipira)

DUPLA

• As Galvão (Soberanas)

• Duo Balangulá (Certos Tipos e Suas Canções)

• Kleber Albuquerque e Rubi (Contraveneno)

GRUPO

• Quinteto Violado (Quinteto Violado, 46 anos)

• Sertanilia (Gratia)

• Trio Nordestino (Canta o Nordeste)

CATEGORIA SAMBA

ÁLBUM

• Ao Vivo, no Bar Pirajá, de Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, produtor Max Pierre

• Espiral de Ilusão, de Criolo, produtor Daniel Ganjaman e Marcelo Cabral

• Munduê, de Diogo Nogueira, produtor Rafael dos Anjos e Alessandro Cardoso

CANTOR

• Criolo (Espiral de Ilusão)

• Diogo Nogueira (Munduê)

• Thiago Miranda (Samba pra Elas)

CANTORA

• Ana Costa (Do Começo ao Infinito)

• Leci Brandão (Simples Assim)

• Sandra Portella (Banho de Fé)

GRUPO

• Épreta (Épreta)

• Moacyr Luz e Samba do Trabalhador (Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, Ao Vivo no Bar Pirajá)

• Tempero Carioca (Se o Samba Me Chamar)