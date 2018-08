Chicks on Speed esquentam o Sonarsound SP O Sonarsound SP, festival multimídia aberto na quarta-feira à noite, com o fantástico concerto da Herbert Matthew Big Band, vai pegar mesmo a partir de hoje, quando começam os shows e os sets dos DJs. E também a parte mais "cabeça" da mostra, com as instalações multimídia, as mostras gráficas e as paisagens digitais no Instituto Tomie Ohtake (às 13 horas, tem a abertura da mostra BrasilCinema). Hoje, no Park Stage (gigantesca tenda armada no estacionamento do Credicard Hall), tocam Angel Molina, Jeff Mills e Ricardo Villalobos, três nomes de ponta da música eletrônica. A festa no Park Stage começa às 22 horas e segue até as 8 horas da manhã, com os VJs tinyLittleElements e BijaRi. No palco principal, dentro do Credicard Hall, a maior atração são as meninas do Chicks on Speed, que fazem aquela linha do electro em flerte direto com a eletrônica, punk com tempero feminino. As garotas Melissa Logan, Kiki Moorse e Alex Murray-Leslie entram em cena à meia-noite e meia (numa jornada que terá ainda LCD Soundsystem, Ladytron, DJ Marlboro e Matthew Herbert atuando como DJ). Human League, Ultravox, Piers Martin, Madonna e atitude de confronto sobram no show das Chicks on Speed, que surgiram animando festinhas na Bavaria e depois mudaram-se para Berlim, onde estão baseadas atualmente. Há dois anos, foram "descobertas" pela cena electro de Nova York, e, adotadas pelo Larry Tee, ganharam fama internacional. Com dois discos bem-sucedidos, 99 Cents e Will Save Us All!, o Chicks on Speed chega ao Brasil com um novo álbum na bagagem (que só será lançado pelo selo próprio da banda no mês que vem, um projeto que também acolhe bandas novas em CD e no website do trio) e um novo show, que incorpora o repertório fresco. Mas as velhas (e festejadas) faixas estarão no espetáculo, garante Alex Murray-Leslie, que falou ao Estado por telefone, há um mês. Deve pintar a famosa cover do clássico pós-punk Mind Your Own Business, do grupo Delta 5 - uma banda dos anos 70 que costumava fazer turnês com o Gang of Four. Ou algumas canções que contêm gritos de guerra famosos nas turnês do Chicks, como Yes, I Do!. Credicard Hall - Avenida das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro, 6846-6010. Instituto Tomie Ohtake - Rua dos Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. Até domingo. Ingressos: R$ 25 a R$ 100