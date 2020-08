Cher quer ser voluntária dos Correios dos EUA, mas é rejeitada

A cantora Cher se ofereceu como voluntária no serviço de Correios dos Estados Unidos, centro de um conflito político de cara para as eleições presidenciais, mas um gerente local rejeitou a proposta.

A lendária estrela pop estava preocupada diante dos fortes ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a instituição e ligou para duas agências próximas de sua casa em Malibu, na Califórnia. Em uma delas, foi conectada a um supervisor.

"Eu falei: 'olá, sou Cher e gostaria de saber se aceitam voluntários", escreveu a artista no Twitter nesta quarta-feira, 19.

Mas o supervisor, aparentemente incrédulo por estar conversando com a artista, que na carreira vendeu mais de 100 milhões de discos, respondeu: "Não, é necessário uma checagem das impressões digitais e dos antecedentes penais", de acordo com a estrela.

Um porta-voz do Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS) explicou que a instituição não aceita voluntários.

Mais cedo, Cher havia perguntado: "NINGUÉM VAI ME AJUDAR COM OS CORREIOS?", completando: "FALANDO SÉRIO, POSSO SER VOLUNTÁRIA?".

Os representantes de Cher não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

OK,Called 2 post offices In Malibu.They were polite.

I Said”Hi This Is Cher,& I Would like to know If you ever take Volunteers⁉️Lady Said She Didn’t Know & Gave Me # Of Supervisor.I Called & Said Hi This is Cher Do U Accept volunteers.”NO,Need

Fingerprints & Background Check” — Cher (@cher) August 19, 2020