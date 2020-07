Cerimônia do VMA irá premiar músicos e apresentações em isolamento

As estrelas do pop Ariana Grande e Lady Gaga lideram uma lista de indicadas, nesta quinta-feira, para a premiação Video Music Awards, da MTV, que terá duas novas categorias para refletir como os músicos estão respondendo à pandemia de coronavírus.

Grande e Gaga tiveram nove indicações cada, a maioria delas pela colaboração dançante entre as duas Rain on Me, que concorre a melhor vídeo, melhor canção e colaboração do ano.

Gaga, John Legend, Post Malone e DJ D-Nice foram nomeados na categoria especial de melhor performance em quarentena por suas aparições neste ano em apresentações virtuais, shows para angariação de fundos e eventos de redes sociais.

O primeiro dueto de Grande com Justin Bieber, Stuck with U, foi indicado na nova categoria melhor vídeo feito em casa, assim como Tootsie Slide, de Drake, Bigger Love, de Legend, e Level of Concern, do Twenty One Pilots.

Billie Eilish, que varreu a premiação do Grammy em janeiro, conquistou seis indicações ao VMA em uma seleção dominada por mulheres, incluindo Megan Thee Stallion, Dua Lipa e Taylor Swift.

Entretanto, Grande e Eilish ficaram de lado na disputa pelo cobiçado prêmio principal do ano, cujos indicados são Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone, The Weeknd, Bieber e DaBaby.

Os vencedores são escolhidos em uma votação online.