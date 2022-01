Cerimônia do Grammy pode ser adiada devido à variante Ômicron

A cerimônia de entrega do prêmio Grammy foi adiada, segundo informaram seus organizadores, na quarta-feira, 5, devido ao que chamaram de "riscos demais" por causa da variante Ômicron. Nenhuma nova data foi anunciada.

A cerimônia estava agendada para 31 de janeiro, em Los Angeles, com público e apresentações ao vivo. A Recording Academy disse que tomou a decisão de adiar a cerimônia "após cuidadosa consideração e análise com autoridades municipais e estaduais, especialistas em saúde e segurança, a comunidade de artistas e nossos muitos parceiros. Dada a incerteza em torno da variante Ômicron, realizar o show em 31 de janeiro simplesmente contém muitos riscos", disse a entidade, em comunicado.

A mudança foi anunciada no mesmo momento em que o Festival de Cinema de Sundance cancelou sua programação presencial, marcada para começar em 20 de janeiro e mudou para o formato online.

O multitalentoso Jon Batiste é o principal indicado para as honras deste ano do Grammy, ganhando 11 indicações em uma variedade de gêneros, incluindo R&B, jazz, música de raiz americana, clássica e videoclipe. Justin Bieber, Doja Cat e H.E.R. estão empatados com o segundo maior número de indicações, com oito cada um.