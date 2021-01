Cerimônia do Grammy é adiada para 14 de março

LOS ANGELES - A cerimônia do Grammy Awards, que aconteceria em 31 de janeiro, foi remarcada para 14 de março devido ao aumento do surto de coronavírus em Los Angeles, disseram os organizadores na terça-feira.

A nova data, anunciada pela Recording Academy e pela emissora CBS em um comunicado conjunto, coincide com a cerimônia de premiação do Screen Actors Guild (SAG) para cinema e televisão.

Os organizadores disseram que a cerimônia de entrega dos prêmios da indústria musical foi adiada após conversas com especialistas em saúde e músicos.

“Depois de conversas meticulosas com especialistas em saúde, nosso anfitrião e artistas programados para comparecer, estamos reagendando a 63ª edição do GRAMMY Awards® para ser transmitido no domingo, 14 de março de 2021”, informou o comunicado.

"A deterioração da situação da covid em Los Angeles, com os serviços hospitalares sobrecarregados, as UTIs atingindo sua capacidade máxima e as novas orientações dos governos estaduais e locais, tudo nos levou a concluir que adiar nosso show era a coisa certa a fazer", acrescentou.

O sindicato SAG-AFTRA, que representa atores, jornalistas e personalidades, disse estar "extremamente decepcionado" com a data conflitante, que anunciou em julho passado.

A cidade de Los Angeles passa por uma alta no número de mortes e internações pelo coronavírus. Academias, salões de beleza e restaurantes estão fechados e moradores receberam orientações para ficar em casa o máximo possível.