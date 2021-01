Cerimônia de premiação do Grammy é adiada, segundo revista

A cerimônia do Grammy, um dos principais prêmios da indústria fonográfica, foi adiada, de acordo com a revista americana Variety. O evento, que estava marcado para acontecer em 31 de janeiro, foi suspenso devido ao aumento de casos do novo coronavírus na região em que estava previsto para ocorrer, Los Angeles.

Leia Também Grammy 2021: Confira os principais indicados aos prêmios

Uma nova data para a realização do Grammy ainda deverá ser definida. De acordo com a Variety, o mês de março é um forte candidato nos bastidores do Grammy, mas nada foi decidido por enquanto.

Desde meados de 2020, a organização do evento se debruça sobre a questão de sua realização. Cogitou-se fazer o Grammy no local onde ele tradicionalmente acontece, o Staples Center, em Los Angeles, com uma plateia reduzida ou sem público, mas depois essa ideia foi deixada de lado.

Entre alguns dos principais artistas indicados ao Grammy na atual edição estão Beyoncé, Taylor Swift e Billie Eilish, embora a ausência de The Weeknd entre os nomes indicados tenha sido tão notada quanto a presença de outros artistas.