Causa da morte de Mac Miller ainda não está clara depois da autópsia

LOS ANGELES — Uma autópsia foi concluída mas a causa da morte ainda não está clara para a estrela do hip hop Mac Miller, encontrado morto na sua casa em Los Angeles na última semana.

A porta-voz da polícia de Los Angeles disse nesta segunda-feira, 10, que investigadores fizeram a autópsia e liberaram o corpo do rapper para a família, mas uma causa não será divulgada até os resultados dos exames toxicológicos, que podem levar semanas ou até meses.

As letras de Miller frequentemente lidavam com temas como depressão e abuso de drogas, e seus fãs e colaboradores incluem alguns dos maiores nomes do hip hop.

Paramédicos encontraram Mac Miller já sem vida na sexta-feira, 7.

Ariana Grande, que esteve num relacionamento de dois anos com Miller até o início de 2018, postou uma imagem dele em preto e branco, sem legendas, na sua página do Instagram no sábado.