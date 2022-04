Catálogo musical de Elvis é comprado pela Universal

A Universal Music terá os direitos sobre o catálogo de músicas de Elvis Presley, segundo os termos de um novo acordo anunciado nesta terça-feira, 12, pela companhia e pela Authentic Brands Group, uma empresa de administração de propriedade intelectual.

As empresas não revelaram os termos financeiros do acordo, que se baseia em uma relação pré-existente entre ambas. O acordo se produz apenas alguns meses antes da estreia, em junho, do filme biográfico de Baz Luhrmann Elvis, protagonizado por Austin Butler e Tom Hanks.

Presley, que morreu aos 42 anos em 1977, está entre os artistas musicais mais vendidos, com mais de 500 milhões de discos e sucessos que incluem Can't Help Falling In Love e Viva Las Vegas.

O portfólio da ABG também inclui estrelas como Marilyn Monroe e Mohamed Ali. O anúncio é o mais recente de uma intensa disputa pelos direitos musicais, no qual empresas pagaram quantias enormes por catálogos de estrelas como Bob Dylan, Shakira e Bruce Springsteen, entre outros. No início deste ano, a Universal também comprou o catálogo editorial de Sting.