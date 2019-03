Cartaz oficial da nova turnê de Sandy & Junior vaza na internet

A coletiva de imprensa sobre a turnê da dupla Sandy & Junior, batizada de Nossa História, está marcada para amanhã, 13 de março. No entanto, vazou no Instagram o cartaz oficial com os shows do esperado retorno dos irmãos. O próprio designer do projeto fez a postagem, flagrada pelo jornal Extra.

Agora, sabe-se que a dupla fará apresentações em ao menos 10 capitais do Brasil: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Manaus, Brasília, Curitiba, Belém, Fortaleza, Recife e Salvador, sem datas anunciadas.

O retorno da dupla foi anunciado neste ano, em comemoração aos 30 anos de carreira. A primeira apresentação de Sandy & Junior na TV aconteceu no programa da TV Globo Som Brasil, em 1989, quando eles cantaram Maria Chiquinha.