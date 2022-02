Carregado na nostalgia dos anos 2000, Avril Lavigne lança novo álbum

Avril Lavigne retorna após um hiato de 3 anos nesta sexta-feira, 25, com um novo álbum. Love Sux conta com 12 canções e chega com distorções de guitarra, viradas poderosas de bateria e um forte discurso de liberdade.

O álbum chega após Head Above Water, de 2019, que trouxe canções mais profundas e melancólicas. Inspirada com as novas parcerias, Lavigne decidiu retomar suas raízes roqueiras no novo projeto, refletindo seus relacionamentos. Em recente entrevista à Bilboard, ela definiu o álbum como o “mais alternativo de sua carreira”.

Love Sux conta com participações de blackbear, Machine Gun Kelly, Mark Hoppus e Travis Barker. Confira: