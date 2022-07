Carlos Santana desmaia durante show nos EUA: 'Esqueci de comer e beber água'

O guitarrista mexicano Carlos Santana desmaiou esta terça-feira, 5, em pleno concerto num auditório ao ar livre em Michigan (EUA), segundo indicaram vários membros do público nas redes sociais e a imprensa local.

Em sua conta no Facebook, após algumas horas, o lendário guitarrista mexicano agradeceu a preocupação dos fãs e informou que estava bem, explicando o motivo do desmaio no palco. "Esqueci de comer e beber água, então eu desidratei e desmaiei".

Leia Também Congresso derruba vetos de Bolsonaro a leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc

Santana atuou durante cerca de 40 minutos no auditório Pine Knob Music Theatre de Clarkston (Michigan), ao noroeste de Detroit, quando desmaiou e teve que receber atendimento médico no local.

Cerca de vinte minutos depois, o artista foi retirado do palco numa maca, momento que foi captado pelos telefones do público, que o partilharam online.

Nos vídeos pode-se ver Santana a cumprimentá-los com a mão.

Carlos Santana waved to clapping fans as he’s helped off the stage pic.twitter.com/YA55N4QCZe — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 6, 2022

Os responsáveis pelo concerto avisaram então de que o resto do espetáculo ficava cancelado e pediram para rezar por Santana por causa de "um assunto médico sério".

Santana, de 74 anos, foi pioneiro na fusão de ritmos latinos com o género rock na banda homónima que fundou em 1966 e, desde então, a sua figura e a sua música já foram recipiente de todos os reconhecimentos possíveis.

O mexicano está no Salão da Fama do Rock and Roll e faz parte da lista dos 100 melhores guitarristas da história elaborada pela revista Rolling Stone.