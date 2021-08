Cantora Rihanna é oficialmente uma bilionária, diz 'Forbes'

O patrimônio da pop star Rihanna é estimado em 1,7 bilhão de dólares, o que faz dela a mulher mais rica do meio musical global, mas a música não é a fonte principal de sua riqueza, de acordo com a revista Forbes.

Leia Também Rihanna estreia em lista de músicos mais ricos criada por jornal britânico

Cerca de 1,4 bilhão de dólares da fortuna de Rihanna decorre da participação de 50% da artista na linha de cosméticos Fenty Beauty, disse a Forbes nesta quarta-feira.

O restante da riqueza de Rihanna, cujo nome é Robyn Fenty, vem de sua participação na empresa de lingerie Savage x Fenty e de sua renda como cantora e atriz, segundo a revista.

A empresa de beleza de Rihanna, da qual a LVMH possui a outra metade, é conhecida por sua variedade ampla de 50 tons de pele, incluindo matizes escuros para mulheres negras, que eram raros quando ela foi lançada em 2017 - o que fez da marca uma líder de inclusão no setor.

A intérprete de Umbrella e Love the Way You Lie, que nasceu em Barbados, só fica atrás de Oprah Winfrey entre as mulheres mais ricas do universo do entretenimento, disse a Forbes.