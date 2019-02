Cantora Pink receberá prêmio por sua carreira no Brit Awards

LONDRES (Reuters) - A popstar Pink receberá um prêmio por sua contribuição para a música no Brit Awards deste ano, disseram os organizadores da premiação britânica, nesta quinta-feira, 7, ao nomear a cantora e compositora como a primeira artista internacional a receber a honraria.

A vencedora do Grammy, conhecida por alcançar o topo das paradas de sucesso com hits como Raise Your Glass, Just Like a Pill e What ABout Us desde o lançamento de seu primeiro álbum em 2000, se junta a David Bowie, Elton John, Queen e as Spice Girls entre os artistas que também receberam o prêmio.

"Desde o início da minha carreira, os fãs britânicos têm sido alguns dos mais leais e descolados do mundo", afirmou Pink em comunicado. "Estou honrada em receber esse prêmio e estar na companhia desse ilustre grupo de ícones britânicos".

Pink, que já vendeu mais de 40 milhões de álbuns ao redor do mundo, também irá encerrar a premiação, que acontecerá em Londres em 20 de fevereiro. As cantoras Anne-Marie, Dua Lipa e Jess Glynne estão entre os nomeados do ano.