Cantora Miúcha morre aos 81 anos

A cantora Miúcha, irmã de Chico Buarque, mãe de Bebel Gelberto e que foi casada com João Gilberto, morreu no fim da tarde desta quinta-feira (27). Ela tinha 81 anos e lutava contra um câncer. Miúcha estava internada e teve uma parada respiratória. Um de seus melhores feitos como cantora se deu em 1979, quando gravou com Tom Jobim o LP 'Miúcha & Tom Jobim'. São dele faixas como 'Triste alegria' e 'Dinheiro em penca'.