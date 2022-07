Cantora Kelis critica Beyoncé por uso de sample em seu novo álbum

Beyoncé lançou seu novo álbum, Renaissance, na última sexta-feira, 29. Em algumas horas, a música Energy despertou críticas por parte da cantora Kelis, por conta de um sample de seu sucesso Milkshake, de 2003, presente na nova canção.

Nos créditos de Energy, constam os créditos de composição para Pharrell Williams e Chad Hugo, dupla de produtores que ficou conhecida como The Neptunes e lançou diversos trabalhos de artistas de hip-hop nos anos 2000.

Em seus primeiros discos, produzidos pelo The Neptunes, Kelis não foi creditada como produtora ou compositora. Em entrevista ao

The Guardian, em 2020, ela disse que assinou o contrato quando era "muito jovem e muito estúpida para checá-lo direito".

Após o lançamento de Renaissance, Kelis recorreu ao Instagram para postar vídeos abordando o sample de Energy. "O fato é que meu problema não é só com a Beyoncé, porque no fim das contas, ela fez um sample da minha gravação. Ela já me copiou antes, assim como tantos outros artistas, tudo bem, eu não ligo pra isso."

"O problema é que não somos apenas artistas mulheres, ok? Artistas negras em uma indústria onde não há muitas de nós. Nós já nos encontramos, nós nos conhecemos, temos amigos em comum. Não é difícil. Ela pode entrar em contato, certo?", continuou.