Cantora Dido faz shows no Brasil pela primeira vez

A cantora e compositora Dido anunciou que fará seu primeiro show no Brasil em novembro. Ela começa por São Paulo, no dia 2, no Credicard Hall, dia 3 em Belo Horizonte, no Km de Vantagens Hall BH, em Curitiba no dia 6, no Teatro Positivo, e, no Rio de Janeiro, dia 8, no Km de Vantagens Hall RJ.

Britânica, que ficou seis anos sem mostrar discos e 15 sem sair em turnê, lançou em março do ano o álbum Still On My Mind, sendo esse seu quinto disco, em 20 anos de carreira.

Dido surgiu nos anos 1990 e emplacou hits românticos como Thank you e White Flag.

SÃO PAULO | CREDICARD HALL

Copatrocínio: Budweiser

Data: Sábado, dia 02 de novembro de 2019, às 22h

Local: Credicard Hall SP - Av. das Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro - São Paulo (SP).

INGRESSOS: de R$ 200 a R$ 700.

Capacidade: 4.057 pessoas.

Duração: Aproximadamente 1h40.

Ingressos: A partir de R$ 100

Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos.

13 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsável legal.

16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

Venda de ingressos no site: www.ticketsforfun.com.br

BELO HORIZONTE | KM DE VANTAGENS HALL BH

Data: Domingo, dia 03 de novembro de 2019, às 20h

Local: Km de Vantagens Hall BH - Avenida Senhora do Carmo, 230 - São Pedro - Belo Horizonte (MG)

INGRESSOS: de R$ 350 a R$ 600.

Capacidade: 3.651 pessoas.

Duração: Aproximadamente 1h40.

Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos.

13 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsável legal.

16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

Venda de ingressos no site: www.ticketsforfun.com.br

CURITIBA

Quando: 6 de novembro

Local: Teatro Positivo – R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido

INGRESSOS: A partir de R$ 270 a 720,00

Venda pelo site: Disk Ingressos

RIO DE JANEIRO | KM DE VANTAGENS HALL RJ

Data: Sexta-feira, dia 08 de novembro de 2019, às 22h

Local: Km de Vantagens Hall RJ - Rio de Janeiro - Av. Ayrton Senna, 3000 - Shopping Via Parque - Barra da Tijuca

INGRESSOS: R$ 260 a R$ 700.

Capacidade: 2.885 pessoas.

Duração: Aproximadamente 1h40.

Ingressos: A partir de R$ 130

Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos.

13 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsável legal.

16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

Venda de ingressos no site: www.ticketsforfun.com.br