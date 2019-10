Cantora de k-pop e atriz, Sulli é encontrada morta aos 25 anos

Ex-integrante do grupo feminino sul-coreano f (x), a cantora Choi Jin-ri, mais conhecida por seu nome artístico Sulli, foi encontrada morta hoje em sua casa em Seongnam, informou a polícia. Sulli tinha 25 anos. "O empresário a visitou após não ter conseguido encontrá-la desde a última ligação na noite anterior", afirmou a polícia em comunicado.

Sulli, 25, estava enfrentando uma grave depressão, disse a polícia. Eles não deram mais detalhes. Sulli estreou com o grupo de cinco membros f (x) em 2009. O quinteto tornou-se um dos grupos femininos mais populares na Coreia do Sul e ajudou a alimentar a mania global do k-pop.

Sulli deixou o grupo em 2015 e lançou uma carreira como cantora e atriz solo. Mais recentemente, ela apareceu em um programa de televisão no qual estrelas do k-pop discutiam suas experiências com comentários online maldosos.