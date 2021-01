Cantora de jazz sul-africana Sibongile Khumalo morre aos 63 anos

A cantora de ópera e jazz sul-africana Sibongile Khumalo, que recebeu a segunda maior honraria nacional do país, morreu nesta quinta-feira, 28, informou a família em um comunicado.

A cantora de 63 anos, nascida em Soweto, não muito longe da casa do falecido presidente Nelson Mandela, cantou na posse do líder em 1994. Ela também se apresentou internacionalmente, incluindo no famoso Royal Albert Hall de Londres.

Khumalo recebeu a Ordem de Ikhamanga em Prata em 2008, por sua contribuição às artes e cultura. Uma soprano experiente, ela ostentava um amplo alcance vocal, e sua obra inclui clássicos europeus, folk africano e coral, além de jazz moderno.

A família disse que a causa da morte foi um derrame após uma longa doença.