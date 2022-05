Cantora country Naomi Judd, do The Judds, morre aos 76 anos

Naomi Judd, cantora norte-americana de música Country, conhecida pelo duo The Judds, formado com sua filha, Wynonna, morreu aos 76 anos de idade, informou sua família no sábado, 30.

"Perdemos a nossa maravilhosa mãe, que foi levada por uma doença mental", escreveram Wynonna e sua irmã Ashley no Instagram.

Naomi e Wynonna formaram seu duo no final da década de 1970, conquistando vários prêmios, entre eles cinco grammys. Algumas de suas canções mais populares são Love Can Build a Bridge, Mama He's Crazy e Girls 'Night Out.

Desde a sua ruptura, em 1983, o duo voltou a se reunir para eventos e turnês especiais, mas se dissolveu oficialmente em 1991, quando Naomi foi diagnosticada com hepatite C. Deviam voltar aos palcos no outono boreal.

O Hall da Fama da Música Country havia anunciado que as Judds se uniriam em maio por ter conseguido "fazer o country voltar às suas raízes nos anos 1980, com músicas rápidas e melodias influenciadas pela música folk tradicional, o blues acústico e por sua harmonia familiar".