Cantora catalã Rosalía é eleita pela Forbes como um dos 30 europeus mais influentes

A cantora catalã Rosalía foi eleita pela revista Forbes como um dos 30 europeus de até 30 anos mais influentes do mundo do entretenimento.

Aos 26, a artista, que mistura música flamenca e toques de pop e hip-hop, é uma "verdadeira estrela em sua terra natal", de acordo com a publicação.

A cantora, que venceu duas categorias do Grammy Latino 2018 - Melhor Interpretação Urbana e Melhor Canção Alternativa -, com a canção Malmente, está ao lado de nomes como o da atriz guianesa-britânica Letitia Wright (25), de Pantera Negra, e do ator britânico Daniel Radcliffe (29), mundialmente conhecido por seu papel na saga Harry Potter.