Cantor Stevie Wonder será submetido a transplante renal em setembro

O cantor de soul norte-americano Stevie Wonder anunciou no sábado, 6, a seus fãs em Londres que será submetido a um transplante renal em setembro. O comunicado foi feito no Hyde Park, onde foi realizado o festival British Summer Time, que reúne astros mundiais como Céline Dion e Barbra Streisand.

O artista, de 69 anos, ganhador de vários prêmios Grammy, informou que fará mais três shows antes da cirurgia. Dono de hits como Superstitious, I Just Called to Say I Love You e Isn’t She Lovely, não revelou o que o levou a fazer o transplante.

"Está tudo bem, tenho um doador", revelou. "Vocês não vão mais ouvir rumores sobre mim, contei o que está acontecendo. Estou bem, certo? Quero que saibam que vim aqui para lhes dar o meu amor e agradecer por seu amor", continuou, aplaudido pelo público. "Que Deus os abençoe."