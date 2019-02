Cantor R. Kelly recebe 10 acusações de abuso sexual

R. Kelly, estrela americana do R&B, indicado como autor de diversos casos de assédio e abuso durante décadas, recebeu formalmente 10 acusações de abuso sexual agravado, inclusive vários com menores de idade, disse um funcionário do condado de Cook, Chicago. Segundo a mesma fonte, nove das 10 acusações dizem respeito a menores entre 13 e 16 anos.

O cantor de 52 anos, recentemente acusado de pedofilia por um advogado, vai se apresentar ao tribunal de Chicago, onde mora, em 8 de março, disse o funcionário à AFP.

O jornal local The Chicago Sun-Times afirmou que foi emitida uma ordem de prisão contra R. Kelly. Contactado pela AFP, o advogado do cantor, Steve Greenberg, não respondeu.

Também de acordo com com o Cicago Sun-Times, os supostos delitos vão de 1998 a 2010 e foram cometidos contra quatro vítimas, três delas menores de idade.

Na semana passada, o proeminente advogado Michael Avenatti, que defende a atriz pornô Stormy Daniels em seu processo contra o presidente americano Donald Trump disse ter um vídeo que mostra R. Kelly em uma relação sexual com uma menor de idade.

Também explicou que tinha enviado "esta nova prova de vídeo que estabelece a culpabilidade" do músico ao procurador de Cook.

"Acabou", escreveu Avenatti na sexta-feira, 22, no Twitter. "Depois de 25 anos de abuso sexual em série e agressão de meninas menores de idade, está na hora de R. Kelly assumir a responsabilidade", acrescentou.

"Segundo a emissora CNN, que teve acesso ao vídeo entregue às autoridades, dois homens aparecem nas imagens. "Pode-se ver um homem nu que parece ser R. Kelly tendo relações sexuais com a menina", descreve o canal.

"Não é possível determinar sua idade apenas pelo vídeo", afirma a emissora. Contudo, o homem nu, que parece R. Kelly, e a menina estão falando dos genitais dela e dizem que tem "14 anos".

Robert Sylvester Kelly, seu verdadeira nome, tinha sido acusado em 2002 de filmar atos sexuais entre ele e uma adolescente de 14 anos, mas acabou sendo absolvido em 2008.